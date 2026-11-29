Antalya'da kırmızı ışıkta tehlike anı kamerada

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kırmızı ışıkta duran bir motosiklet sürücüsünün adeta ölümle burun buruna geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi.

olayın gelişimi:

Görüntülere göre, Batuhan Ü. idaresindeki motosiklet, araçlar için yanan kırmızı ışıkta bulunduğu şeritte durdu. Ardından boş olan şeridin arkasından hızla gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 07 CSG 71 plakalı otomobil, kırmızı ışığı görmezden gelerek büyük bir hızla kavşağı geçti.

görüntüde dikkat çeken ayrıntılar:

Kamerada, otomobilin hızını kesmeden ani bir manevra yaptığı, bu sırada hem kendi hem de motosiklet sürücüsünün güvenliğini riske attığı net biçimde görülüyor. Otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, motosiklet sürücüsünün son anda tehlikeyi atlattığı dikkat çekiyor.

Olay anına ait görüntüler, kavşaklarda kurallara uymanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerdeki detaylar, olası daha büyük bir kazanın eşiğinden dönüldüğünü açıkça ortaya koyuyor.

ANTALYA’DA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ADETA ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI.