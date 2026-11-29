Fernando Muslera kariyerine veda etti:

Estudiantes forması giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Libertadores Kupası finalinde Palmeiras ile oynanan maçın ardından futbola nokta koyduğunu açıkladı. Maçta 52. dakikada Ramon Sosa'nın attığı golle Palmeiras kupaya uzanırken, Muslera karşılaşmanın ardından aktif oyun hayatını sonlandırdığını duyurdu ve kariyeri boyunca destek verenlere teşekkür etti.

Kulüp kariyeri ve millî başarıları:

Profesyonel kariyerine Racing Club Montevideo'da başlayan Muslera, daha sonra Nacional de Football, Lazio, Galatasaray ve Estudiantes formalarını giydi. Uruguay milli takımında 137 kez görev yapan deneyimli kaleci, 2011'de Copa América şampiyonluğu yaşadı.

2011'de Lazio'dan transfer olduğu Galatasaray'da 14 sezon boyunca forma giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 551 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Galatasaray'da kazandığı kupalar arasında 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa bulunuyor; toplamda 19 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın veda paylaşımı:

Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından Muslera için bir mesaj yayımladı. Kulübün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı isimler vardır; gösterdikleri performanslarla, kazandıkları kupalarla değil, temsil ettikleri değerlerle de tarihe geçer. Nando, sen Galatasaray tarihinin en büyük kalecilerinden biri olmanın çok ötesinde, bu büyük ailenin unutulmaz bir parçası oldun. Birlikte birçok kupa, zafer ve şampiyonluk kazandık. Sayısız kez kalemizi gole kapattın, nice zaferde başrol oynadın. Kaptanlığınla, karakterinle, aidiyetinle ve kulübümüze olan sevginle milyonların kalbinde yer ettin. Bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Nice çocuğun hayallerine, nice taraftarın en güzel anılarına ortak oldun. Bu formayla yazdığın tarih, yaptığın kurtarışlar ve yaşattığın mutluluklar asla unutulmayacak. Sana sonsuz teşekkürler, Florya’nın son kaptanı. Futboldan sonraki yaşantında sana mutluluklar diliyoruz."

ESTUDİANTES'TE FORMA GİYEN URUGUAYLI KALECİ FERNANDO MUSLERA