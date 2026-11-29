Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Öncel (35) ile Tahir Öncel (35)'e, sürücülüğünü H.E. isimli kişinin yaptığı 09 AEN 916 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki yaya metrelerce savrularak yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Can kaybı, yaralı ve soruşturma:

Kaza yerinde yapılan ilk tespitlerde Tahir Öncel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yasin Öncel ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince alınarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen Yasin Öncel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

TAHİR ÖNCEL HAYATINI KAYBETTİ.