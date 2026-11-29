Çatalca'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış sonucu Karamandere taştı ve Karatepe Çıkmazı Sokağında park halindeki araçlar suya gömüldü.

Sokak ve yollarda biriken su, bölgedeki günlük yaşamı etkilerken araçlar içinde ve çevresinde hasar oluştuğu gözlendi.

mahsur kalanların kurtarılması:

Binkılıç deresinin taşması üzerine, derenin yanından araçlarıyla geçmeye çalışan 2 kişi yükselen su nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Vatandaşlar, su seviyesinin artmasıyla aracın tabanına çıkarak yardım beklemeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İBB ve AFAD ekipleri müdahale etti. Bölgeye helikopter desteği talep edilse de olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter desteği sağlanamadı; ekipler şişme bot kullanarak mahsur kalanları kurtardı.

müdahalenin ardından durum:

Kurtarma ekiplerinin şişme botla yaptığı müdahale sonucu vatandaşlar güvenli bir alana çıkarıldı. Taşkın nedeniyle sular altında kalan araçlar ve sokaklardaki su birikintileri bölgedeki çalışmaların odak noktası oldu.

Yetkililer, bölgedeki su seviyesinin ve hasarın değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Çatalca'da sağanak nedeniyle dere taştı: Araçlar sular altında kaldı, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı