Çatkale'de çıkan yangın 10 bin balyayı küle çevirdi

yangının çıkış nedeni araştırılıyor:

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Çatkale Mahallesi'nde, gün içinde çıkan ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında yaklaşık 10 bin balya ot kül oldu.

Yangında zarar gören balyalar, Hasan Aydın, Düzgün Karael, Ali Haydar Karakuş ve Şah Karakuş'a ait olduğu bildirildi. Tekman ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki mahallede meydana gelen olay, mahalle sakinleri tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

müdahale çalışmaları:

Köy içindeki yol şantiyesi ekipleri ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Ancak yoğun alev ve rüzgâr etkisi nedeniyle ekiplerin tüm çabalarına rağmen mal kaybı yaşandı.

etkiler ve soruşturma:

Yangının yerel üretim ve stoklar üzerindeki etkisi, sahiplerin bildirdiği balya sayısıyla ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı; yetkililer yangının çıkış nedenini tespit etmeye çalışıyor.

ERZURUM’UM TEKMAN İLÇESİNDE MEYDANA GELENE YANGINDA YAKLAŞIK 10 BİN BALYA OT YANDI.