Çaycuma-Perşembe karayolunda başıboş hayvanlar sürücüleri tehlikeye atıyor

Çaycuma-Perşembe karayolunda başıboş hayvan tehlikesi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesi arasındaki karayolunda, başıboş hayvanların yola çıkması sürücüler için tekrar risk oluşturdu. Bölgede son haftalarda gözlemlenen hayvanların trafiğe karışması, araç kullananlara zor anlar yaşatıyor ve kazalara davetiye çıkarıyor.

Önceki kaza ve yer bilgisi:

Yaklaşık 17 gün önce, hayvanların görüntülendiği noktanın yaklaşık 700 metre mesafesinde yola çıkan bir hayvan nedeniyle bir kaza meydana gelmiş; bu kazada 3 araç birbiriyle çarpışmış ve 6 kişi yaralanmıştı. Bu olayın üzerinden kısa süre geçmesine rağmen aynı güzergâhta hayvanların yeniden yol üzerinde dolaştığı görüldü.

Sürücülerin endişesi ve beklentiler:

Karayoluna çıkan hayvanlar, özellikle akşam ve gece saatlerinde sürücüler için ciddi bir can ve mal güvenliği tehdidi oluşturuyor. Bölge sakinleri ve yol kullanıcıları, tehlikenin sürmesi halinde benzer kazaların tekrarlanabileceği uyarısında bulunuyor. Sürücüler, yetkililerden bölgedeki riskin giderilmesine yönelik adımlar atılmasını bekliyor.

Olayla ilgili olarak, yetkililerin ve ilgili birimlerin karayolu güvenliğini artıracak önlemleri değerlendirmesi ve uygulamaya koyması isteniyor. Vatandaşların da dikkatli ve tedbirli araç kullanmaları gerektiği vurgulanıyor.

Kara yolunda başıboş hayvanlar tehlike saçıyor