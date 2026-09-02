Gölbaşı’nda yollar yenileniyor: konforlu ve güvenli ulaşım için yoğun mesai

gölbaşı'nda ulaşım altyapısı güçlendiriliyor

Gölbaşı Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kapsamlı yol yenileme programı kapsamında asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar, hem merkez mahallelerde hem de kırsal bölgelerde ulaşım konforunu artırmayı ve sürücü ile yaya güvenliğini yükseltmeyi hedefliyor.

planlı ve koordineli çalışma:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, önceden belirlenen programlar çerçevesinde planlı ve koordineli şekilde gerçekleştiriliyor. Mevcut asfalt yüzeyler onarılıyor, yıpranmış yollar yenileniyor ve ihtiyaç duyulan noktalarda ekipler altyapı hazırlıklarını tamamlayarak asfalt serimine geçiyor.

yol yenileme ve yeni bağlantılar:

İlçenin gelişen yapısına paralel artan ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla yalnızca mevcut yollar yenilenmiyor; gerektikçe yeni yol açma çalışmaları da yürütülüyor. Bu kapsamda çalışmalar, yolların ömrünü uzatmak ve bakım gereksinimlerini azaltmak üzere modern malzeme ve uygulamalarla gerçekleştiriliyor.

başkan odabaşı'nın değerlendirmesi:

Gölbaşı’nda ulaşım altyapısının belediyecilik hizmetlerinin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşımız her geçen gün büyüyen, gelişen ve nüfusu artan bir ilçe. Bu büyümeyle birlikte vatandaşlarımızın ulaşım konusunda beklentileri ve ihtiyaçları da artıyor. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak bu ihtiyaçları doğru tespit etmek, önceliklendirmek ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana temel anlayışımız, ilçemizin merkezinden kırsal mahallelerine kadar her noktasına eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak oldu. Yol çalışmaları da bu anlayışımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Çünkü kaliteli ve güvenli yollar, yalnızca ulaşımı kolaylaştıran bir hizmet değildir; aynı zamanda vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir kent hizmetidir ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlandığı takvime göre sürdürülerek ulaşımda süreklilik ve konfor sağlanacağını, bakım-onarım programlarının da artan ihtiyaçlara göre güncelleneceğini vurguluyor. Hedef, Gölbaşı’nı daha modern, dayanıklı ve güvenli yollara sahip bir ilçe haline getirmek.

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI YAKUP ODABAŞI(SAĞDAN İKİNCİ), ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.