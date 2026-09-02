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Çayırova'da çocukların oyun alanları eğitim yılına hazırlanıyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim yılı öncesi ilçe okullarında yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesini yürütüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Emre Koç

Çayırova'da çocukların oyun alanları eğitim yılına hazırlanıyor

okullar hazırlık çalışmalarını hızlandırdı:

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okulların bahçelerinde yabani ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Ekipler, eğitim alanlarının fiziki şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

hedeflenen okullar ve uygulama alanları:

Çalışmalar kapsamında ekipler; Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi, Sultan Fatih Anaokulu ve İstiklal İlkokulu bahçeleri ile okul çevresindeki kaldırımlarda temizlik işlemi gerçekleştirdi. Uygulama hem oyun alanlarını hem de çevre düzenlemesini kapsıyor.

takvim ve öncelikler:

Anaokulu ile ilkokul birinci sınıfların kullanacağı bahçelerdeki çalışmaların, gelecek hafta başlayacak uyum programı öncesinde tamamlanması planlanıyor. İlçe genelindeki temizlik ve bakım mesaisinin ise 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde bitirileceği kaydedildi.

Çalışmalar, öğrencilere daha düzenli ve güvenli bir eğitim çevresi sağlama amacıyla yürütülüyor.

ÇAYIROVA&#039;DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARIN BAHÇELERİNDE YABANİ OT...

ÇAYIROVA'DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARIN BAHÇELERİNDE YABANİ OT TEMİZLİĞİ VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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