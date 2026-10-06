Çayırova'ya yeni nefes: Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda çalışmalar yüzde 85'e ulaştı

Çayırova'da Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

Çayırova ilçesinde toplam 18.500 metrekarelik alanda düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yapım çalışmaları sürüyor. Çayırova Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü projede genel ilerleme yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Yapım aşamasında kritik işler:

Parkın giriş kapısının çelik karkas montajı tamamlandı. Ayrıca yağmur suyu hatlarının yapımı ve yürüyüş yollarının beton serimi gerçekleştirildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim Üstgeçidi tarafındaki alandaki toprak düzenleme çalışmalarında sona gelinmiş olup, bu bölümde çalışmalar tamamlandıktan sonra çim serimi ve ağaçlandırma yapılması planlanıyor.

Oyun ve spor alanlarında son durum:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı yaş gruplarına yönelik oyun gruplarının montajında önemli mesafe kat etti. Oyun gruplarının altında oluşturulacak güvenli zemin için imalat çalışmaları devam ederken, tamamlanan yürüyüş yollarına renkli asfalt serimi yapılması öngörülüyor.

Toplam alanda 3-6 yaş ve 6-12 yaş çocuklara yönelik oyun alanları, etkinlik alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları ve fitness alanları yer alacak. Tesis kapsamında ayrıca halı saha ve basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası, WC, sosyal tesis, meydan ve otopark planlanmıştır.

Belediye yetkilileri, çalışmalar tamamlandıktan sonra parkın ilçe sakinlerinin kullanımına açılacağını belirtti. Projenin hizmete girmesiyle birlikte bölgeye yeni rekreasyon alanları kazandırılması ve sosyal donatı ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.

ÇAYIROVA İLÇESİNDE 18 BİN 500 METREKARELİK ALANDA DÜZENLENEN FATİH SULTAN MEHMET PARKI'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.