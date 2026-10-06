İzmir'de nusret-2026 hazırlıkları: mayın filosu komutanı yerel yetkililerle görüştü

ziyaretin ana hatları:

İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilecek NUSRET-2026 Davet Tatbikatı öncesinde, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik ve beraberindeki askeri heyet İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile bir araya gelen heyet, tatbikatın yerel hazırlıkları ve koordinasyon konularını ele aldı. Ziyarette ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2. Başkan Vekili Elvin Sönmez de hazır bulundu.

tatbikatın kapsamı ve hazırlıkları:

Türkiye ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla 6-16 Ekim 2026 tarihlerinde İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli bölgesinde düzenlenecek NUSRET-2026'nın planlama süreci görüşmenin merkezindeydi. Tuğamiral Osman Çevik, tatbikatın lojistik ve personel hazırlıklarına dair bilgi vererek, kentte ağırlanacak yabancı askeri personelin tatbikat görevlerinin yanı sıra İzmir'i tanıma fırsatı bulacaklarını vurguladı.

yerel iş birliği ve beklentiler:

Görüşmede Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır tatbikatın yerel kurumlarla koordinasyonunun önemine dikkat çekti; babasının da asker olduğunu belirterek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye açısından taşıdığı öneme değindi. Heyet ve belediye yetkilileri, sahada güvenlik ve altyapı gereksinimlerinin karşılanması, sivil-militer iletişimin sürdürülmesi ve kentin ev sahipliğinin en verimli şekilde organize edilmesi konularında iş birliği taahhüdünde bulundu.

Taraflar, NUSRET-2026 sürecinin hem operasyonel hazırlık hem de kent açısından tanıtım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı ve ilerleyen günlerde teknik toplantılarla hazırlıkların detaylandırılacağı bildirildi.

NUSRET-2026 DAVET TATBİKATI ÖNCESİNDE MAYIN FİLOSU KOMUTANI TUĞAMİRAL OSMAN ÇEVİK VE BERABERİNDEKİ ASKERİ HEYET, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARETTE BULUNDU. ÇEVİK, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ DR. ZAFER LEVENT YILDIR İLE BİR ARAYA GELDİ.