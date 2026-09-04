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Maç sonunda Nuri Şahin'e kırmızı kart, hakemle kısa süreli gerginlik

Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Galatasaray maçının ardından hakeme itirazları sonrasında kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Maç sonunda Nuri Şahin'e kırmızı kart, hakemle kısa süreli gerginlik

Maç sonrası hakemle yüz yüze geldi

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte teknik direktör Nuri Şahin hakemle görüşmek için saha kenarına yöneldi.

Şahin'in itirazı ve kırmızı kart:

Sahadaki son düdükten sonra Şahin, doğrudan hakem Kadir Sağlam'ın yanına giderek kararlar hakkında yoğun itirazlarda bulundu. Sağlam, bir süre devam eden itirazların ardından Şahin'e kırmızı kart gösterdi.

Olayın yansımaları:

Karşılaşma sonucu ve maç sonu gelişmeleri, Başakşehir cephesinde itiraz ve tartışmaya neden oldu. Kırmızı kart kararı, teknik direktörün saha kenarındaki davranışı üzerine geldi ve müsabakayı takip eden anlarda gerginlik dikkat çekti.

BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ NURİ ŞAHİN, GALATASARAY MAÇININ ARDINDAN YOĞUN İTİRAZLARININ ARDINDAN...

BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ NURİ ŞAHİN, GALATASARAY MAÇININ ARDINDAN YOĞUN İTİRAZLARININ ARDINDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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