Karabük'ün geleneksel sünnet şöleni birlik ve neşeyi bir araya getirdi

Geniş katılım ve kutlama atmosferi:

Karabük Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nde 15 çocuk ve aileleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Sünnet merasimi öncesinde program, Millet Bahçesi önünden başlayan araç konvoyuyla kent turu olarak başladı. Renkli görüntülere sahne olan turun ardından kutlama programının gerçekleştirileceği Kanyon Park Kır Bahçesi Düğün Salonu'na geçildi.

Protokol katılımı ve belediye mesajı:

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çetinkaya konuşmasında belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelere de devam ettiklerini belirterek; "Evlatlarımızın bu anlamlı gününde bir arada bulunmaktan ve ailelerimizin heyecanına ortak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gelenekselleştirdiğimiz bu organizasyonlarla amacımız; Karabük’te birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek, hemşehrilerimizi ortak paydada buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler ve tören anları:

Çetinkaya sünnet olan çocuklara sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür dileyerek ailelerini tebrik etti. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı, ardından çocuklar için takı merasimi gerçekleştirildi. Şölen alanında çocukların eğlenmesi amacıyla özel oyun parkı kuruldu; davetlilere ise yemek, patlamış mısır ve dondurma ikram edildi. Etkinlikler, protokol üyeleri, aileler ve çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN GELENEKSEL TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ’NDE 15 ÇOCUK VE AİLELERİ İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.