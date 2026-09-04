Milliler Almanya'daki açılış maçında Belçika'ya 89-75 yenildi

maç özeti:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın Berlin kentinde yer alan Max-Schmeling-Halle'de Belçika ile karşılaştı. Mücadele 89-75'lik skorla Belçika üstünlüğüyle sonuçlandı. Ay-yıldızlılar maça Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, Elif Bayram ve Beren Burke beşiyle başladı ve ilk yarıyı 46-45 önde tamamladı.

bireysel performanslar:

Millilerde Sevgi Uzun, karşılaşmayı 11 sayı ve 11 asistle çift yönlü bir katkıyla tamamladı. Belçika cephesinde ise Emma Meesseman 27 sayı ile takımının skor yükünü üstlendi. Oyunun ikinci yarısında Belçika'nın hücum etkinliği ve sürekliliği skorda belirleyici oldu.

takım yönetimi ve gelecek program:

Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Başkan Vekilleri Harun Erdenay ve Mehmet Fatih Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya, Tolga Egemen ve Ali Türkmen, Genel Sekreter Dr. Serhan Antalyalı ile TBF yöneticileri takip etti. Milliler, gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü saat TSİ 12.30'da Berlin Arena'da Avustralya ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turnuvanın açılış maçında alınan mağlubiyet, takımın turnuva içindeki yol haritasını ve kısa vadeli rotasyon tercihlerini etkileyecektir; Milliler için sonraki maç, hem moral hem de sıralama açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

FIBA 2026 KADINLAR BASKETBOL DÜNYA KUPASI’NDA MÜCADELE EDEN A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI, C GRUBU’NDAKİ İLK MAÇINDA BELÇİKA’YA 89-75'LİK SKORLA MAĞLUP OLDU.