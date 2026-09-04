Türkiye ile Pakistan arasında savunma iş birliği ve diplomasi öne çıktı

Türkiye-Pakistan ilişkilerinde yeni vurgu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen Pakistan Şehitler ve Savunma Günü programında iki ülke arasındaki bağların tarihsel ve stratejik boyutunu değerlendirdi.

Törenin ayrıntıları ve Güler'in mesajı

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Pakistanlı çocukların şarkılarıyla başladı. Konuşmasında Bakan Güler, "Bizim için Pakistan; dost bir ülke olmanın ötesinde, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır" ifadelerini kullandı.

Güler, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin ortak tarihi hafızaya, köklü kardeşlik bağlarına ve sarsılmaz karşılıklı güvene dayandığını belirterek, milletlerin zor zamanlarda birbirinin yanında durduğunu vurguladı.

Askeri iş birliği ve bölgesel diplomasi

Bakan Güler, askeri alandaki iş birliğinin ortaklıkların en güçlü noktalarından olduğunu; müşterek eğitim, tatbikatlar, personel değişim programları ve karşılıklı tecrübe paylaşımının dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen resepsiyon nezaketinden dolayı Pakistan Kara Kuvvetleri'ne ve Mareşal Asım Münir'e teşekkürlerini iletti.

Güler, Türkiye ve Pakistan'ın yalnızca kendi güvenlikleri için değil, tüm dünyada barışın ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde de sorumluluk üstlendiğini belirtti. Pakistan'ın, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla sergilediği diplomatik gayretlerin memnuniyetle karşılandığını kaydetti ve iki ülkenin bu konuda yakın istişare ve koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi.

Mekke anlaşması ve ittifak mekanizmaları

Güler, Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerle geliştirdiği stratejik iş birliklerini sürdürdüğünü belirterek, Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nı üç ülke arasındaki karşılıklı güveni stratejik zeminde güçlendiren tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bu anlaşmanın kolektif caydırıcılığı, birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayii iş birliğini ilerleteceğine dair inancını ifade etti.

Metinde ayrıca, Mekke Savunma İttifakı kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının ülkemiz ev sahipliğinde bu hafta başında icra edildiği ve ittifakın kurumsal yapısı ile yürütülecek iş birliği esaslarının görüşüldüğü belirtildi.

Elçilikten bakış

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd de konuşmasında, Pakistan askerlerinin sınırların ötesinde ve küresel barış çabalarında aktif rol aldığına işaret ederek, "Askerlerimiz en büyük milli servetlerimizden biri olmaya devam etmektedir" dedi. Cüneyd, askerlerin savaş alanındaki fedakarlıklarının yanı sıra sel ve deprem gibi doğal afetlerde de halkın yanında durduğunu vurguladı.

Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Pakistanlı vatandaşlar katıldı.

Bakan Güler: "Pakistan, aynı değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır"