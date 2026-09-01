Cem Yılmaz'ın hayatı dakikalarla ölçüldü: Ayvacık'taki hızlı müdahale kurtardı

Hızlı tanı ve sevk hayat kurtardı:

29 Ağustos günü Paşaköy'deki yazlık evinde şiddetli göğüs ağrısı ile Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran ünlü komedyen Cem Yılmaz, acil servis ekibinin hızlı müdahalesiyle hayata döndü.

Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat tarafından yapılan ilk değerlendirmede çekilen EKG'nin direkt kalp krizi ile uyumlu olduğu tespit edildi. Hastanede yaklaşık 15-20 dakika boyunca medikal tedavi ve kardiyak monitörizasyon uygulandı, ardından hasta ileri tetkik ve tedavi için sevk edildi.

İlk müdahale ve sevk süreci:

Dr. Canpolat olayın gelişimini şöyle anlattı: "Cem bey bize şiddetli göğüs ağrısıyla ayaktan başvurdu. Önce doktor arkadaşım Erdoğan Karataş EKG’sini görüp bana gösterdi. EKG’si kalp kriziyle uyumluydu. Hızlıca Cem beyin yanına giderek ilk muayenesini gerçekleştirdi. Muayenesinden sonra 112 ile sevkini görüşmek üzere 112 üzerinden ÇOMÜ’yü aradım. Sonrasında kan sulandırıcılarını başladık. Ambulans ile sonra hızlıca sevkini planladık."

Dr. Karataş da, "29 Ağustos günü Cem Yılmaz bize şiddetli bir göğüs ağrısıyla başvurdu. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde Cem beyin EKG’sini çekip, hayâtî fonksiyonlarına baktılar. EKG’sini bana gösterdiklerinde bunun direkt bir kalp krizi olduğunu anladım. Hızlı bir şekilde içeriye gidip Cem beyi kardiyak monitörize ettim. ... Yaklaşık 15-20 dakikada kadar bizim hastanemizde kaldı. Ondan sonra ÇOMÜ Hastanesine sevkini başlattık" şeklinde konuştu.

ÇOMÜ'de uygulanan girişim ve taburculuk:

Sevk sonrası ÇOMÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından yapılan anjiyo ile el bileğinden erişim kullanılarak yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi gerçekleştirildi. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Cem Yılmaz, iki günlük takip süresinin ardından dün akşam saat 19.30 civarında taburcu oldu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Sertaç Giresunlu ise acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonuna vurgu yaparak sürecin nasıl işlerlik kazandığını anlattı: "112 çağrısından yalnızca 25 saniye sonra vaka ambulans ekibimize veriliyor ve çağrıdan sadece 44 saniye sonra ambulansımız hareket ediyor." Dr. Giresunlu, erken başvurunun ve zamanında sevkin önemini bir kez daha vurguladı.

Olay, yerel acil servis ekibinin hızlı tanı koyma, erken medikal tedavi başlatma ve koordineli sevk süreçleri sayesinde hayat kurtaran bir müdahale örneği olarak kayda geçti. Ayvacık Devlet Hastanesi ekibi ve görev yapan sağlık personelinin müdahalesi kamuoyunda takdir topladı.

CEM YILMAZ, AYVACIK DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS PRATİSYEN HEKİMİ DR. ERDOĞAN KARATAŞ (SOLDA) VE DR. EDANUR CANPOLAT'IN (SAĞDA) MÜDAHALELERİYLE KURTULDU.