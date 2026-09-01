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Turşu sezonu Kayseri tezgahlarını renklendirdi, usta 5 püf paylaştı

Kayseri'de 55 yıllık turşucu Şerafettin Kaya, lezzet ve sağlık için sarımsak, tuz, sirke, taze ürün ve doğru su kullanımının önemini anlattı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:55

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Turşu sezonu Kayseri tezgahlarını renklendirdi, usta 5 püf paylaştı

Sezon kayseri tezgahlarını renklendirdi:

Kayseri sokaklarında turşu mevsimi başladı. Uzun yıllardır mahalle tezgahlarını süsleyen turşuların arkasında ise 55 yıllık tecrübeye sahip Bayram Usta ve mesleğini sürdüren yeğeni Şerafettin Kaya bulunuyor. Kaya, turşunun sadece sofraları zenginleştiren bir eşlikçi olmadığını, aynı zamanda yerel bir kültür ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi birikimi olduğunu vurguluyor.

Tezgahlar, yazdan kışa mevsim geçişlerinde tüketilen farklı sebze ve meyvelerle renkleniyor. Kaya, iyi bir turşunun temelinde ürünün tazeliğinin ve hazırlık sürecinin olduğunu belirterek, reçetenin basit ama özen gerektirdiğini söylüyor.

Turşunun beş bileşeni:

Şerafettin Kaya'ya göre bir turşunun lezzetini belirleyen temel unsurlar sarımsak, tuz, sirke, salatalık ve taze diğer ürünler. Kaya, 'En iyi turşu için 5 bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor' diyerek bu unsurların birbirini tamamladığını aktarıyor. Bu kombinasyonun, malzemenin tazeliği ve kullanılan suyun kalitesiyle birleştiğinde istenen aroma ve dayanıklılığın sağlandığını ekliyor.

Sirke mi, limon mu?:

Müşterilerden sıkça gelen 'sirke ile mi, limonla mı kurulmalı' sorusuna Kaya net cevap veriyor: işletmelerinde tercihlerinin sirke ve tuz üzerine olduğuna dikkat çekiyor. Kaya, sadece tuz, sadece sirke ya da sadece ürünle kurma gibi tekniğin hava ve su şartlarına göre değişebileceğini, bu yüzden en kritik noktanın ürünün taze olması olduğunu belirtiyor. Ayrıca turşu suyunun bağışıklık üzerinde olumlu etki gösterdiği, kana karışan bir özelliği bulunduğu ve mevsim geçişlerinde vücut direncine katkı yaptığına dikkat çekiyor.

Talep, satış ve kargo planları:

Kaya, Kayseri dışından yoğun talep aldıklarını, özellikle yurtdışında yaşayan gurbetçilerin memleketlerine geldiklerinde ilk uğradıkları yerlerden birinin turşucu tezgahları olduğunu aktarıyor. 'Uçaktan iner inmez annelerinin elini öpmeden turşu yemeye ve suyunu içmeye direkt bize gelirler' diye anlatan Kaya, şu anda kargo ile satış üzerine hazırlık içinde olduklarını ve yakında bu hizmeti başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Uzun tecrübenin getirdiği pratik bilgiler, doğru malzeme seçimi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi, turşunun lezzetini ve tüketici güvenini belirleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Kayseri tezgahlarında başlayan sezon, hem yerel damak tadını yaşatıyor hem de kışa saklanacak lezzetleri hazırlıyor.

KAYSERİ’DE TURŞU SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TEZGAHLAR RENKLENİRKEN, 55 YILLIK TURŞUCU BAYRAM...

KAYSERİ’DE TURŞU SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TEZGAHLAR RENKLENİRKEN, 55 YILLIK TURŞUCU BAYRAM USTA’NIN YEĞENİ ŞERAFETTİN KAYA, İYİ BİR TURŞU VE TURŞU SUYU HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARINI ANLATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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