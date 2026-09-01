Bozdoğan'da yeni adli yıl açılışında adalet vurgusu

Bozdoğan'da adli yıl töreni

Bozdoğan Hükümet Konağı içinde bulunan adliye binasında, 2026-2027 Adli Yılı için düzenlenen açılış programı gerçekleştirildi. Tören, ilçede görev yapan hukukçular ve adliye çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Törene katılanlar:

Programa Bozdoğan Kaymakamı, görev yapan hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye personeli katıldı. Açılış töreni, yerel kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu resmi bir çerçevede düzenlendi ve adli yılın başlamasına ilişkin kısa konuşmalar yapıldı.

Adalet ve hukukun üstünlüğü vurgusu:

Aydın Barosu Bozdoğan Temsilcisi Fatma Esen, konuşmasında adaletin toplum için taşıdığı merkezi önemi ve hukukun üstünlüğünün gerekliliğine dikkat çekti. Esen, adaletin ancak bağımsız yargı, güçlü savunma ve hukukun üstünlüğü ile tesis edilebileceğini vurguladı.

Esen konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Hukukun üstünlüğü ilkesinin eksiksiz uygulandığı, adil yargılanma hakkının tavizsiz korunduğu ve herkesin kanun önünde eşit olduğu bir düzen toplumsal barışın yegane garantisidir. Adalet yalnızca mülkün değil; huzurun, demokrasinin, ekonominin, liyakatin, barışın, hoşgörünün, Cumhuriyetin ve insanlığın temelidir. Hukukun üstünlüğünün ancak bağımsız bir yargıyla sağlanabilir".

Tören, adli yılın önemi ve hukuki süreçlerin güvenilirliği üzerine yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Katılımcılar, adli hizmetlerin etkin yürütülmesinin ve hukukun korunmasının toplumun genel refahı için kritik olduğunu yeniden vurguladı.

BOZDOĞAN’DA YENİ ADLİ YIL AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ