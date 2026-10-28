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Cep telefonu kaydına yansıyan kaza Doğubayazıt'ta bir kişinin ölümüne yol açtı

Doğubayazıt'ta 26 Ekim'de trafik kazasının araç içi cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı; sürücü Muhammed Uçar hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cep telefonu kaydına yansıyan kaza Doğubayazıt'ta bir kişinin ölümüne yol açtı

Cep telefonu kaydında kaza anı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 26 Ekim’de meydana gelen trafik kazasının öncesine ait araç içi görüntüler ortaya çıktı. Arka koltuktan yapılan cep telefonu kaydı, yolculuk sırasında başlayan görüntünün aniden kazayla kesildiğini ve araçtakilerin büyük panik yaşadığını gösteriyor.

görüntülerin içeriği:

Edinilen bilgilere göre kaza, İshak Paşa Sarayı yolunda gerçekleşti. Sürücü Muhammed Uçar yönetimindeki otomobilde seyir halindeyken arka koltuktaki kişinin çektiği video, kazanın doğrudan cep telefonu kamerasına yansıdığı anları içeriyor.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada sürücü Muhammed Uçar hayatını kaybetti, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kız kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor; elde edilen görüntüler kazanın seyrinin aydınlatılmasında önemli bir kanıt niteliği taşıyor.

Doğubayazıt&#039;taki feci kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Doğubayazıt'taki feci kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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