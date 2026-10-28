Siverek'te aileler arası çatışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü

Siverek'te aileler arası kavga iki kişiyi yaraladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Olayda taş, sopa ve silahların kullanıldığı, kadınların da çatışmaya dahil olduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre taraflar arasındaki sözlü tartışma büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya evrildi. Çatışmada N.B. (41) ve N.G. (42) yaralandı; görgü tanıkları kavgada silah sesleri duyduklarını aktardı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAH, TAŞ VE SOPALARIN KULLANILDIĞI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.