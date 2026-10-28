Kütahya'da raylarda yaşamını yitiren gencin kimliği için çalışma

kaza ve olay yeri:

Kütahya Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokaktaki hemzemin geçitte meydana gelen kazada, raylardan karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlardaki bir genç trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

tren ve müdahale:

Kazaya karışan araç, İzmir-Eskişehir seferini yapan 32011 sayılı yolcu treni olarak kaydedildi. Yaralı genç ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı; sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından trende bulunan yolcuların indirilmesi sağlandı ve seferin devamı için bir yedek makinist çağrıldı. Yolcu indirme işleminin tamamlanmasının ardından tren, yedek makinist eşliğinde seferine devam etti.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Polis ekipleri, gencin kimliğinin belirlenmesi ve kazanın sebeplerinin tespiti için çalışma başlattı. Olay yerinde delil ve görgü tespiti yapılıyor; soruşturma sürüyor.

Güvenlik ve acil müdahale süreçleri çerçevesinde yetkililer, hemzemin geçitlerde dikkat ve kurallara uyulmasının önemine dikkat çekiyor. Kaza ile ilgili resmi açıklamalar soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

Kütahya'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti