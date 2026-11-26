Akreditasyon süreci:

Hakkari’de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CISAD), Van AFAD İl Müdürlüğü mentörlüğünde düzenlenen hafif seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı. Sınav, AFAD Başkanlığı tarafından uygulanan Ulusal Akreditasyon Sistemi kapsamında gerçekleştirildi ve ekiplerin ulusal standartlara uygunluğunu ölçmeyi hedefledi.

Değerlendirilen yetkinlikler:

Sınav sürecinde CISAD ekip üyeleri; depremde arama kurtarma, enkazda sistematik arama, teknik kurtarma uygulamaları, ekip organizasyonu, güvenli çalışma prensipleri ve operasyonel müdahale kabiliyetleri alanlarında değerlendirildi. Değerlendirme Hakkari AFAD Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda yapıldı ve hem teorik hem de saha uygulamalarını içerdi.

Eğitim ve saha uygulamalarının rolü:

Akreditasyon boyunca gerçekleştirilen eğitim, uygulama ve saha çalışmalarıyla ekiplerin muhtemel afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı. Uygulamalı tatbikatlar, ekip içi koordinasyon ve güvenlik protokollerinin sahada uygulanabilirliğini test etti.

Mentörlük ve hedefler:

Van AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesinin, ulusal standartlarda akredite ekip sayısının artırılmasının ve afetlere müdahalede iş birliğinin geliştirilmesinin öncelikli hedefler olduğunu vurguladı. Mentörlük faaliyetleri bu hedeflere ulaşmak üzere sürdürülecek.

Sınavı başarıyla tamamlayan CISAD ekibi tebrik edilirken, akreditasyon sürecine destek veren personele de teşekkür edildi. Elde edilen akreditasyonun, bölgedeki müdahale etkinliğini artırması ve ileriye dönük ortak çalışmalar için zemin hazırlaması bekleniyor.

HAKKARİ’DE FAALİYET GÖSTEREN CİLO SAT GÖLLERİ VE BUZULLARI DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ (CISAD), VAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MENTÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN HAFİF SEVİYE AKREDİTASYON SINAVINI BAŞARIYLA TAMAMLADI.