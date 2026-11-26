Erciyes yeni sezona hazır:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla uluslararası standartlara taşınan Erciyes Kayak Merkezi, 2026-2027 kış sezonuna tüm hazırlıklarını tamamlayarak giriyor. Dağın dört bir yanına yayılan altyapı, modern mekanik tesisler ve kapsamlı güvenlik uygulamalarıyla merkez, hem deneyimli sporcular hem de aileler için kapsamlı bir seçenek sunuyor.

Geniş pist ağı ve erişim kolaylığı:

Erciyes, birbirine bağlantılı 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğuyla farklı zorluk seviyelerine hizmet veriyor. Ziyaretçiler, dağın her bölgesine erişimi sağlayan 20 mekanik tesis sayesinde kısa bekleme süreleriyle birden fazla parkuru deneyimleyebiliyor. Tek bir skipass ile tüm pist ve tesislere erişim imkânı, merkezi özellikle günübirlik ziyaretçiler için cazip kılıyor.

Ayrıca, merkezdeki 154 suni kar makinesi sezon boyunca kar kalitesinin ve pist kullanılabilirliğinin desteklenmesine katkı sağlıyor. Yaklaşık 25 otel ve Kayseri şehir merkezine yakınlık, konaklama zorunluluğu olmadan ulaşılabilirliği güçlendiriyor.

Güvenlik, yönetim ve uluslararası standartlar:

Erciyes, yalnızca pist sayısı ve uzunluğuyla değil; profesyonel dağ yönetimi ve güvenlik uygulamalarıyla da ön plana çıkıyor. Merkez, kurumsal pist güvenlik ekipleri tarafından düzenli arama-kurtarma tatbikatlarıyla destekleniyor ve ICAR üyeliği ile uluslararası kurtarma standartlarına uyum gösteriyor. Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliği (UTSR) üyeliği de uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor.

Kurumsal yönetim ve hizmet kalitesini belgeleyen ISO 9001 ve IQNET sertifikaları, Erciyes’in uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesini teyit ediyor.

Ziyaretçi sayıları ve sezon performansı:

Erciyes, 2025-2026 sezonunda tarihi bir rekora imza attı; 18 Aralık 2025 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki yaklaşık 150 günlük sezon boyunca 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı. Bu yoğun dönem, belediyenin altyapı yatırımları, profesyonel işletme anlayışı ve etkin tanıtım çalışmalarının somut sonucu olarak değerlendiriliyor.

Dört mevsim turizm ve spor altyapısı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu, Erciyes’i sadece kış aylarında değil, yılın 12 ayı ziyaret edilen bir destinasyon haline getirmek. Bu amaçla montajı tamamlanan ve test sürüşleri başlayan yaklaşık bin 100 metrelik dağ kızağı parkuru yanı sıra trekking, bisiklet rotaları, gondol gezileri, ATV safarileri ve çadır-karavan kampı gibi aktiviteler planlandı.

Spor turizmine yönelik yatırımlar da dikkat çekiyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi; FIFA standartlarında sekiz futbol sahası, sosyal tesisler, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkeziyle hizmet veriyor. Tesisin atletizm pistinin eklenmesi ve geride kalan sezonda 50’ye yakın takımın kamp yapması, merkezin ulusal ve uluslararası spor kulüpleri için tercih edilen bir merkez olduğunu gösteriyor.

Güçlü pist altyapısı, ekonomik seçenekleri, ulaşım kolaylığı ve yüksek güvenlik standartlarıyla Erciyes, Kayseri’nin ve Türkiye’nin kış turizminde öncü markalarından biri olma konumunu koruyor. Yerli ve yabancı misafirler, hem kış sporları hem de dört mevsim süren etkinlikler için Erciyes’i tercih edebilecek.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ; 112 KİLOMETRELİK PİST UZUNLUĞU, 41 FARKLI PİSTİ, MODERN MEKANİK TESİSLERİ, GÜÇLÜ GÜVENLİK ALTYAPISI VE ULAŞIM KOLAYLIĞIYLA 2026-2027 KAYAK SEZONUNDA DA TÜRKİYE’NİN EN CAZİP KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMAYA HAZIRLANIYOR.