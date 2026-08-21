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Çerkezköy’de köprü altı düzenlemesiyle ağır taşıtlara rahat geçit

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy’de BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı’nda yol kotu ve altyapıyı yenileyerek ağır araç sorununu gideriyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Çerkezköy’de köprü altı düzenlemesiyle ağır taşıtlara rahat geçit

Çerkezköy’de ulaşımda kapsamlı düzenleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy sınırları içindeki ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla kapsamlı bir düzenleme çalışması başlattı. Proje; BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı hatlarını kapsıyor. Çalışmaların öncelikli hedefi, özellikle Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki yol kotundaki sorunu çözerek yüksek tonajlı ve büyük araçların daha güvenli geçiş yapmasını sağlamak.

Yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmaları:

Projede bölgenin altyapı ve üstyapısı bir bütün olarak yenileniyor. Toplamda 14 bin ton asfalt serimi ve 15 bin metrekare kaldırım imalatı planlanırken, yağışlara karşı kapasiteyi güçlendirmek üzere 500 metre yeni yağmur suyu hattı inşa edilecek. Bu müdahaleler, hem yol dayanıklılığını artırmayı hem de yaya güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

BSH Kavşağı’nda kot düzenlemesi ve beklenen etkiler:

BSH Kavşağı özelinde yürütülen çalışmaların merkezinde köprü altındaki yükseklik sorununun giderilmesi bulunuyor. Yol kotunun yeniden düzenlenmesiyle, ağır tonajlı araçların geçişindeki sıkıntıların azalması ve trafik akışının rahatlaması bekleniyor. Ayrıca düzenleme, olası hasar risklerini azaltarak uzun vadede bakım maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayacak.

Çalışmalar yerel trafiği etkileyebileceği için uygulama esnasında düzenli trafik yönlendirmesi ve alternatif güzergâh planları devreye alınacak. Yapım sürecinin aşamalar halinde yürütülmesi, hem saha güvenliğini sağlamak hem de hizmet sürekliliğini korumak amacıyla planlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer de saha incelemelerinde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Yüceer, yürütülen imalatların ve projenin ulaşım güvenliğine sağlayacağı katkıların önemine dikkat çekti. Belediye yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasıyla hem araç hem de yaya ulaşımının daha konforlu ve emniyetli hale geleceğini belirtiyor.

Projede öne çıkan müdahaleler ve sayıların korunması, uygulama sonrası trafik akışının ve altyapı dayanıklılığının somut şekilde iyileştirilmesini amaçlıyor. Bölgedeki düzenlemelerin tamamlanmasıyla klasik olarak ağır taşıt geçişinde yaşanan zorlukların büyük oranda ortadan kalkması bekleniyor.

BSH KAVŞAĞI, GÜVENİŞ CADDESİ VE ALTIYOL KAVŞAĞI’NI KAPSAYAN KAPSAMLI DÜZENLEME ÇALIŞMASI...

BSH KAVŞAĞI, GÜVENİŞ CADDESİ VE ALTIYOL KAVŞAĞI’NI KAPSAYAN KAPSAMLI DÜZENLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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