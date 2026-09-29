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Çermik fen lisesinde yemek sonrası müdahale: 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır Çermik'te yemek sonrası rahatsızlanan 11 öğrenci ambulansla hastaneye götürüldü; tetkiklerde zehirlenme bulgusu saptanmadı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çermik fen lisesinde yemek sonrası müdahale: 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çermik fen lisesinde yemek sonrası müdahale: 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, dün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Çermik Fen Lisesi'nde meydana geldi. Okulda eğitim gören 11 öğrenci, tükettikleri yiyecek sonrasında karın ağrısı ve rahatsızlık şikâyeti bildirdi.

ilk müdahale ve sevk

Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Okula yönlendirilen ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerin ardından öğrenciler hastaneye sevk edildi.

tetkikler ve sonuç

Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan öğrenciler, işlemlerinin ardından evlerine gönderildi.

ÇERMİK FEN LİSESİ

ÇERMİK FEN LİSESİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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