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Kayserispor kaptanı Semih Güler Antalyaspor deplasmanında yok

Kayserispor kaptanı Semih Güler, Manisa FK maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve ligin 10. haftasındaki Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor kaptanı Semih Güler Antalyaspor deplasmanında yok

kadroda eksik:

Kayserispor'un savunma oyuncusu ve takım kaptanı Semih Güler, ligin 9. haftasında Manisa FK ile oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

hangi maçı kaçıracak:

Sarı kart cezası nedeniyle Semih Güler, ligin 10. haftasında deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR&#039;UN TAKIM KAPTANI SEMİH GÜLER, SARI KART CEZALISI OLDUĞU İÇİN...

1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR'UN TAKIM KAPTANI SEMİH GÜLER, SARI KART CEZALISI OLDUĞU İÇİN ANTALYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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