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Çermik'te emlakçılar tek çatı altında birleşti, kayıt dışılığı önleme hedefi

Muhammed Sait Zamur başkanlığında Çermik ve Çüngüş'te birlik kuruldu; amaç kayıt dışılığı önleyip 55 bin kişiye güvenli emlak hizmeti sunmak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çermik'te emlakçılar tek çatı altında birleşti, kayıt dışılığı önleme hedefi

Çermik'te emlakçılar tek çatı altında birleşti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, bölgedeki emlakçıları bir araya getirmek amacıyla Tüm Emlak Danışmanlar Birliği Çermik ve Çüngüş İlçe Başkanlığı kuruldu. Birliğin merkezi Çermik'te bulunuyor ve ilçelerde faaliyet gösteren emlakçıların ortak çatı altında toplanması hedefleniyor.

Yeni kurulan birlik, hem meslek mensuplarının standartlarını güçlendirmeyi hem de alıcı ve satıcıların daha güvenli işlemler yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Kuruluşla birlikte bölgede kayıt dışı emlak işlemlerinin azaltılması ve resmi kayıtlı danışmanların öne çıkarılması planlanıyor.

birliğin hedefleri:

Birliğin öncelikli amaçları arasında kayıt dışılığı önlemek, meslek etiğini yaygınlaştırmak ve vatandaşların güvenilir mülklere ulaşmasını kolaylaştırmak yer alıyor. Kurum, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde yaklaşık 55 bin kişilik nüfusa hizmet götürmeyi hedefliyor ve bölgedeki emlak hareketliliğini daha şeffaf bir zemine oturtmayı hedefliyor.

başkan zamur'un açıklaması:

Birlik Başkanlığına getirilen Muhammed Sait Zamur, amaçlarını şu sözlerle özetledi: 'Çermik'te üye meslektaşlarımız ile bu hizmeti sunuyoruz. Bu kararı kayıt dışılığı durdurmak için aldık. Vatandaşlar kayıt dışı kişilere itibar etmemeli, resmi kayıtlı emlakçılarla çalışmalı.' Zamur, birlik kapsamında meslektaşlar arasında koordinasyon sağlanacağını ve vatandaşların güvenli işlem yapmasının teşvik edileceğini vurguladı.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE TÜM EMLAK DANIŞMANLAR BİRLİĞİ ÇERMİK VE ÇÜNGÜŞ İLÇE BAŞKANLIĞI...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE TÜM EMLAK DANIŞMANLAR BİRLİĞİ ÇERMİK VE ÇÜNGÜŞ İLÇE BAŞKANLIĞI KURULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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