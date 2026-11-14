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Karabük Üniversitesi'nden İzmir'e masa tenisi takımı Türkiye finallerine yükseldi

KBÜ masa tenisi takımı, Bayburt bölge müsabakalarında 17 takım arasında üçüncü olarak 16-24 Kasım'da İzmir'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne yükseldi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karabük Üniversitesi'nden İzmir'e masa tenisi takımı Türkiye finallerine yükseldi

Karabük Üniversitesi masa tenisi takımı Türkiye finallerine yükseldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Masa Tenisi Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında yapılan bölge müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

bölge mücadelesi ve sonuçlar:

Bayburt'ta düzenlenen bölge etaplarında KBÜ ekibi, toplam 17 takım arasından üçüncü sırada yer aldı. Takım, Karabük’te gerçekleştirilen il müsabakalarını birinci tamamlayarak kentini bölge elemelerinde temsil etme hakkı kazanmıştı.

Turnuvada üniversite takımı toplam 8 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte yalnızca bir yenilgi alarak önemli bir performans sergiledi. Elde edilen derece, ekibin sezon boyunca gösterdiği istikrarın bir yansıması oldu.

hedef: İzmir ve Türkiye şampiyonası:

Bu sonuçla KBÜ Masa Tenisi Takımı, 16-24 Kasım tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek. Takımın finallere yükselmesi, kent spor camiasında memnuniyetle karşılandı ve hazırlıkların hızlandırılacağı bildirildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) MASA TENİSİ TAKIMI, 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN BÖLGE...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) MASA TENİSİ TAKIMI, 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN BÖLGE MÜSABAKALARINI ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLAYARAK TÜRKİYE FİNALLERİ’NE YÜKSELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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