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Kaymakam Ali Kantilav genç kick boksçularla antrenmanda buluştu

Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'ndeki kick boks kurslarını izleyip sporculara ödül verdi; velilerle talepleri dinledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kaymakam Ali Kantilav genç kick boksçularla antrenmanda buluştu

Kaymakam Ali Kantilav genç kick boksçularla antrenmanda buluştu

Beylikova ilçesinde görev yapan Kaymakam Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'nde devam eden kick boks kurslarını ziyaret ederek genç sporcuların antrenmanlarını yakından takip etti. Ziyaret sırasında spor salonundaki atmosferin canlı olduğu, antrenör ve çocukların uygulamalı çalışmalarına yoğunlaşarak destek verdiği gözlendi.

Antrenmanlar ve ödül töreni:

Kaymakam Kantilav, çocukların ringde gerçekleştirdiği antrenman maçlarını izledi ve müsabakaların ardından sporculara çeşitli ödüller takdim etti. Etkinlik, gençlerin motivasyonunu artırmayı amaçlayan küçük bir tören havasında geçti; sporcular ve antrenörler ödül ve geri bildirimleri memnuniyetle karşıladı.

Kurslar, projeler ve veli görüşmeleri:

Ziyaret kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez ile bir araya gelen Kantilav, ilçede yürütülen kurslar, eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi aldı. Program sonunda kaymakam, etkinliğe katılan velilerle de görüşerek beklentilerini, talep ve önerilerini dinledi; ailelerle kurulan doğrudan iletişimin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret, yerel yönetimin gençlere yönelik spor faaliyetlerine verdiği önemi gösterirken, bölgedeki kursların sürekliliği ve genişletilmesine ilişkin adımların değerlendirildiği bir çalışma ortamı sundu. Katılımcılar, benzer etkinliklerin gençlerin fiziksel gelişimi ve sosyal becerilerine katkı sağladığını belirtti.

ESKİŞEHİR&#039;İN BEYLİKOVA İLÇESİ KAYMAKAMI ALİ KANTİLAV, GENÇLİK MERKEZİ&#039;NDE DEVAM EDEN KİCK BOKS...

ESKİŞEHİR'İN BEYLİKOVA İLÇESİ KAYMAKAMI ALİ KANTİLAV, GENÇLİK MERKEZİ'NDE DEVAM EDEN KİCK BOKS KURSLARINI ZİYARET EDEREK GENÇ SPORCULARIN ANTRENMANLARINI TAKİP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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