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Umurlu karantinası nedeniyle deve güreşi festivali ileri tarihe alındı

Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde 15 Kasım 2026'de planlanan deve güreşi festivali, mahalle karantinası nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Umurlu karantinası nedeniyle deve güreşi festivali ileri tarihe alındı

Umurlu karantinası nedeniyle deve güreşi festivali ileri tarihe alındı

Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde 15 Kasım 2026 Pazar günü yapılması planlanan deve güreşi festivali, bölgedeki karantina tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Karar, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından duyuruldu.

ertelenme duyurusu ve kapsamı:

DEGÜF'ün açıklamasında, Umurlu Mahallesi'nde devam eden karantina tedbirleri gerekçe gösterilerek festivalin ertelendiği belirtildi. Açıklamada bu kararın yalnızca karantina kapsamındaki Umurlu Mahallesi için geçerli olduğu vurgulandı.

Federasyonun metninde, "Tüm camiamızın dikkatine. 2026-2027 sezonu takvimine göre 15 Kasım 2026 pazar günü düzenlenmesi planlanan Umurlu deve güreşi festivali Umurlu Mahallesi’nde devam eden karantina tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu karar karantina kapsamında kalan Umurlu Mahallesi için geçerlidir." ifadelerine yer verildi.

diğer organizasyonların durumu ve yeni tarih:

Açıklamada, karantina kapsamında olmayan diğer bölgelerdeki deve güreşi organizasyonlarının takvim doğrultusunda devam ettiği kaydedildi. Festivalin yeni tarihine ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı.

DEGÜF'ün açıklaması, yerel karantina uygulamalarının etkin olduğu alanlarda toplu etkinliklerin ertelenmesi politikasının sürdüğünü gösterirken, Umurlu için belirlenecek yeni tarihin federasyon tarafından ilan edileceği belirtildi.

AYDIN’IN UMURLU MAHALLESİ’NDE 15 KASIM PAZAR GÜNÜ DÜZENLENMESİ PLANLANAN DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ...

AYDIN’IN UMURLU MAHALLESİ’NDE 15 KASIM PAZAR GÜNÜ DÜZENLENMESİ PLANLANAN DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ, BÖLGEDE DEVAM EDEN KARANTİNA TEDBİRLERİ NEDENİYLE İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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