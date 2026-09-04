Çeşme damla sakızı uluslararası bilimsel literatürde yer aldı

Çalışmanın duyurusu ve kapsamı:

Çeşmeli sakız üreticisi Hasan Ege Tütüncüoğlu, Çeşme'den alınan sakız ağacı (Pistacia lentiscus) reçinesi üzerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmanın uluslararası yayınevi Taylor & Francis bünyesindeki bir dergide yayımlandığını açıkladı. Yapılan çalışma, reçinenin bileşiminde yer alan maddelerin antioksidan aktivite üzerindeki etkilerini inceleyerek Çeşme Damla Sakızı'nın bilimsel literatürde yer almasını sağladı.

kullanılan numuneler ve ekip çalışması:

Tütüncüoğlu, araştırmada coğrafi işaretli Çeşme Damla Sakızı numunelerinin kullanıldığını belirtti ve çalışmada emeği geçen Prof. Dr. Erol Erçağ, Prof. Dr. Durişehvar Ünal, Prof. Dr. Jülide Hızal ile ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Haber açıklamasında, numunelerin bölgesel özelliklerinin ve reçine bileşiminin analiz edilmesinin çalışmanın merkezi olduğu vurgulandı.

sakız ağaçlandırma girişiminin bilimsel ve kültürel boyutu:

Tütüncüoğlu, çalışmanın sadece reçinenin kimyasal özelliklerini ortaya koymakla kalmadığını, aynı zamanda Çeşme'de yeniden başlatılan sakız ağaçlandırma çalışmalarının önemini de gösterdiğini ifade etti. "Sakız Ağacım Çeşme" projesinin yeni fidan dikimlerinin ötesinde, bölgenin kültürel mirasını koruma ve gelecek bilimsel araştırmalara kaynak sağlama hedefleri taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamada, uluslararası bilimsel yayınlarda yer almanın bölge üreticileri ve yerel girişimler için motivasyon kaynağı olduğu; bunun, hem üretimin sürdürülebilirliği hem de sağlık ve botanik alanında yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlayacağı belirtildi. Tütüncüoğlu, elde edilen sonuçların Çeşme Damla Sakızı'nın bilinirliğini artıracağını ve ağaçlandırma projelerinin devamı için destek sağlayacağını söyledi.

Kapanışta, Tütüncüoğlu çalışmanın yayına hazırlanmasında emeği geçen tüm akademik ekibe teşekkür ederek, Çeşme Damla Sakızı için çalışmalarını ve üretimi sürdürme kararlılığını yineledi: "Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."

HASAN EGE TÜTÜNCÜOĞLU