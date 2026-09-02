Çeşme'de 500 bin dolarlık senedin kaybolduğu iddiasıyla bankaya suç duyurusu

Olayın seyri

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşayan Alp Hatırlı, ticaret yaptığı bir arkadaşına gönderdiği paranın karşılığı olarak aldığı bono ve senetleri tahsil amacıyla bankaya teslim ettiğini, bunlardan birinin kaybolduğunu ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hatırlı iddiasına göre, 2 Haziran 2021 tarihinde Çeşme’deki Yapı Kredi Bankası şubesine teslim ettiği iki bonodan biri 525 bin dolar olarak iade edilirken, diğer bononun 500 bin dolar (yaklaşık 24 milyon 149 bin TL) tutarındaki senedinin akıbeti üç yıldır açıklığa kavuşmadı. Banka yetkilileriyle defalarca görüştüğünü anlatan Hatırlı, senedin kaybolduğu cevabını aldıktan sonra Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğunu belirtti.

mağdurun iddiası:

Hatırlı süreci şöyle anlattı: Senetleri protestolu olarak bankaya verdiğini ve gerekli masrafları ödediğini, ancak bankanın kendisini sürekli 'haftaya gelin, araştırıyoruz' diyerek oyaladığını söyledi. Banka personelinin emekli olduğunu ve senedin yerinin bilinmediğinin kendisine bildirildiğini aktaran Hatırlı, "Bir senedin böyle ortadan kaybolmasında kötü niyet ve kasıt olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Olayın ardından ciddi maddi kayıp yaşadığını, varlıklı bir konumdayken yeniden maaşlı çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

avukatın değerlendirmesi:

Hatırlı’nın avukatı Ferhat Demirci ise olayın basit bir personele bağlı hata olarak görülemeyeceğini savundu. Demirci, bankanın üç yıl boyunca müvekkilini geçiştirici cevaplarla oyaladığına dikkat çekti ve banka yetkililerinin açıkça 'senedi kaybettik' dediğini söylediğini belirtti. Avukat, borçlu şirketin bu süreçte iflas ettiğini ve senedin tahsil kabiliyetinin ortadan kalktığını vurgulayarak, söz konusu evrakın kasıtlı olarak yok edilmiş olabileceği kanaatinde olduklarını ifade etti.

Sunulan suç duyurusunda bankadaki işlem zincirinin detaylı şekilde incelenmesi ve kastı olan kişilerin tespit edilmesinin talep edildiğini belirten Demirci, soruşturmanın seyrini beklediklerini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi; savcılık tarafından yapılacak incelemenin, bankanın belge kayıt ve işlem süreçlerindeki eksiklikleri veya sorumluları ortaya koyması bekleniyor.

ALP HATIRLI VE AVUKAT FERHAT DEMİRCİ