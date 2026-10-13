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Çeşme'de eğitim camiası okul müdürü Nemide Korkmaz'ı uğurladı

Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nemide Korkmaz (65) için düzenlenen tören, ilçe yetkilileri ve öğretmenlerin katılımıyla duygusal anlar yaşattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çeşme'de eğitim camiası okul müdürü Nemide Korkmaz'ı uğurladı

Çeşme eğitim camiasının vedası:

İzmir’in Çeşme ilçesinde uzun yıllardır eğitim hizmeti veren Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nemide Korkmaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılından bu yana görev yaptığı okul ve ilçede, mesleğine olan bağlılığı ve özverili çalışmalarıyla tanınan Korkmaz’ın vefatı, eğitim camiasında derin üzüntü yarattı.

Tören detayları:

Merhum müdür için Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen veda töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törene Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve çok sayıda öğretmen ile meslektaşı katıldı. Törende söz alanlar, Korkmaz’ın eğitime yaptığı katkıları, mesleğine duyduğu bağlılığı ve öğrenciler üzerinde bıraktığı olumlu izleri dile getirdi; duygusal anlar yaşandı.

Mesajlar ve hatıralar:

Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşılan taziye mesajında, Korkmaz’ın ilçede yürüttüğü hizmetlere vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi: "Bir öğretmenin ardında bıraktığı en kıymetli miras, dokunduğu hayatlarda ve yetiştirdiği nesillerde yaşamaya devam eder." Meslektaşlarının ve öğrencilerinin anılarında yaşayan Korkmaz’ın, Çeşme’ye kattığı değerlerle daima sevgi, saygı ve minnetle anılacağı belirtildi.

Tören ve taziye süreci boyunca eğitim camiası, Korkmaz’ın mesleki birikimi ve insan ilişkileriyle bıraktığı izleri konuştu; onun anısı, yetiştirdiği nesiller üzerinden yaşamaya devam edecek.

ÇEŞME İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRÜ NEMİDE KORKMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÇEŞME İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRÜ NEMİDE KORKMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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