Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz kampüsünde koçluk odaklı yeni dönem başladı

Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz kampüsünde yeni dönem açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü, 2026/2027 eğitim-öğretim yılı için ilk dersle eğitime başladı. Açılış töreni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki Köyceğiz Sağlık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirildi.

Açılış dersi ve içeriği:

Yeni dönemin açılış dersini Eğitmen Özlem Özen sundu. Ders, "Koçluk Bakış Açısından Kişisel Gelişim" teması etrafında ilerleyerek katılımcılara farklı bakış açıları ve kişisel gelişim odaklı yaklaşımlar sundu. Öğrencilerin aktif katılımıyla interaktif bir oturum gerçekleştirildi.

Yönetim kurulundan değerlendirme:

Orhan Ener, geçen dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak açılışa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk dersimiz, Eğitmen Özlem Özen hocamızın güzel anlatımı ve bize kattığı farklı bakış açılarıyla hepimiz için çok keyifli ve ilham vericiydi. Tüm öğrencilerin aktif katılımıyla güzel bir ders işlendi. Değerli hocamıza, bilgisi ve enerjisiyle bize ışık tuttuğu bu güzel başlangıç için teşekkür ediyoruz. Daha öğrenecek çok şeyimiz, keşfedecek güzel yollarımız var. Yeni Eğitim-Öğretim yılımız hayırlı olsun"

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ KAMPÜSÜ’NDE YENİ DÖNEM BAŞLADI