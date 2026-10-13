Dolar 49,3371 -0,04%
Euro 55,2332 +0,33%
Bist 12.213,97 +0,52%
Altın Gram 6.679,43 +0,48%
EUR/USD 1,1184 +0,21%
Brent Petrol 104,93 -1,61%
--°

Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz kampüsünde koçluk odaklı yeni dönem başladı

Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü, Eğitmen Özlem Özen'in verdiği 'Koçluk Bakış Açısından Kişisel Gelişim' dersiyle 2026/2027 dönemine başladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz kampüsünde koçluk odaklı yeni dönem başladı

Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz kampüsünde yeni dönem açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü, 2026/2027 eğitim-öğretim yılı için ilk dersle eğitime başladı. Açılış töreni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki Köyceğiz Sağlık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirildi.

Açılış dersi ve içeriği:

Yeni dönemin açılış dersini Eğitmen Özlem Özen sundu. Ders, "Koçluk Bakış Açısından Kişisel Gelişim" teması etrafında ilerleyerek katılımcılara farklı bakış açıları ve kişisel gelişim odaklı yaklaşımlar sundu. Öğrencilerin aktif katılımıyla interaktif bir oturum gerçekleştirildi.

Yönetim kurulundan değerlendirme:

Orhan Ener, geçen dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak açılışa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk dersimiz, Eğitmen Özlem Özen hocamızın güzel anlatımı ve bize kattığı farklı bakış açılarıyla hepimiz için çok keyifli ve ilham vericiydi. Tüm öğrencilerin aktif katılımıyla güzel bir ders işlendi. Değerli hocamıza, bilgisi ve enerjisiyle bize ışık tuttuğu bu güzel başlangıç için teşekkür ediyoruz. Daha öğrenecek çok şeyimiz, keşfedecek güzel yollarımız var. Yeni Eğitim-Öğretim yılımız hayırlı olsun"

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ KAMPÜSÜ’NDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ KAMPÜSÜ’NDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

konya bildirgesi: akademik yayıncılık için 96 maddelik yol haritası açıklandı
images

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi
images

Aile destek merkezinin yerel dönüşümü: Salihli'de kadınlar üretime ve eğitime yö...
images

Eğitimde iş birliği için İnönü'de ilçeler bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği

Muğla, Birleşik Krallık ile turizmden çevreye geniş kapsamlı iş birliği peşinde

Düzce'de 55 bin ton asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi