Eğitimde iş birliği için İnönü'de ilçeler bir araya geldi

toplantı özeti:

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen aylık ilçe millî eğitim müdürleri koordinasyon toplantısı İnönü'de gerçekleştirildi. Toplantı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yürütülen çalışmalar ile planlanan projelerin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

yönetim ve katılımcılar:

İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında; İnönü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ilçe millî eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda il genelinde sürdürülen eğitim faaliyetleri, ilçelerdeki mevcut eğitim-öğretim süreçleri ve önümüzdeki döneme ilişkin proje planları masaya yatırıldı.

öne çıkan gündem maddeleri:

Görüşmelerde özellikle okul güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin huzurlu ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi, fiziki şartların iyileştirilmesi ve akademik başarının artırılması başlıkları ön plana çıktı. Katılımcılar, bu hedeflere ulaşmak için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, ilçeler arasındaki uygulama farklılıklarının azaltılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için ortak yol haritalarının oluşturulmasına zemin hazırladı. Taraflar, belirlenen öncelikler doğrultusunda izleme ve değerlendirme mekanizmalarının sıklaştırılması konusunda mutabık kaldı.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE PROJELERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ AYLIK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI İNÖNÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.