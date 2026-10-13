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Hatay Büyükşehir Belediyesi miniklere trafik bilinci aşılıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Trafikte Minik Eller etkinlikleriyle çocuklara trafik ışıkları, işaretler, yaya geçitleri ve emniyet kemerini uygulamalı öğretiyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hatay Büyükşehir Belediyesi miniklere trafik bilinci aşılıyor

etkinliklerde neler yapıldı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Bir Bilgi Bin Çocuk projesi kapsamında yürüttüğü eğitimlerle şehir genelinde trafik bilincini genç yaşta kazandırmayı hedefliyor. HBB ekipleri, Trafikte Minik Eller sloganıyla Antakya'da Kuzeytepe İlkokulu, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu ve Kisecik İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi.

uygulamalı eğitim ve deneyimleme:

Eğitimlerde çocuklara trafik ışıkları, trafik işaretlerinin anlamları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve emniyet kemerinin önemi teorik olarak anlatıldı; ardından akülü araçlarla yapılan uygulamalarla kurallar yaşatılarak pekiştirildi. Bu yöntem, küçük yaştaki öğrencilerin kuralları görerek ve deneyimleyerek öğrenmesini sağladı.

etkinlik programı ve katılımcı geri dönüşleri:

Palyaço ve animasyon gösterileriyle zenginleştirilen programlarda öğrencilere boyama kitapları, kalem setleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. HBB yetkilileri, eğitimlerin amacının çocukların trafikte daha bilinçli bireyler olarak yetişmesi olduğunu belirterek bu çalışmanın il genelinde sürdürüleceğini duyurdu. Etkinlikler, hem eğlence hem de öğrenmeyi aynı anda sunması nedeniyle okul yönetimleri ve veliler tarafından olumlu karşılandı.

HBB'nin bu adımı, erken yaşta trafik eğitiminin davranış değişimine katkı sağlama potansiyelini öne çıkarıyor ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine işaret ediyor.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA ÇOCUKLARA TRAFİK KURALLARI...

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA ÇOCUKLARA TRAFİK KURALLARI HAKKINDA EĞİTİM VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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