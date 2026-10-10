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Ceviz festivali coşkusunu Ece Seçkin ve Poizi ile yaşadı

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki 35. Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nde Ece Seçkin ve Poizi sahne aldı; Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran 50 bin kişi coşku yaşadı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ceviz festivali coşkusunu Ece Seçkin ve Poizi ile yaşadı

Kaman'da 35. Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali coşkusu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen 35. Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali, sahneye çıkan ünlü isimlerle vatandaşlara renkli anlar yaşattı. Festival alanı olarak belirlenen Cumhuriyet Meydanıni dolduran Kırşehir ve çevre illerden gelen yaklaşık 50 bin kişi, konserler boyunca coşkuyu paylaştı.

konserler ve katılım:

Programın en yoğun anları, pop sanatçısı Ece Seçkin ve gruplaşma adıyla sahne alan Poizinin konserleriydi. Sahne performansları ve repertuvarlarıyla dinleyicileri hareketlendiren sanatçılar, farklı yaş gruplarından katılımcıların ilgisini çekti ve festival akışına enerji kattı.

kültürel tanıtım ve etki:

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, festivalin ilçe kültürünün tanıtılmasına ve Kaman'ın daha geniş kitlelerce duyulmasına katkı sağladığını belirtti. Festival, konserlerin yanı sıra düzenlenen çeşitli etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve bölgesel turizme hareketlilik kazandırdı.

KIRŞEHİR&#039;İN KAMAN İLÇESİNDE BU YIL 35&#039;İNCİSİ DÜZENLENEN CEVİZ, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ&#039;NDE ECE...

KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDE BU YIL 35'İNCİSİ DÜZENLENEN CEVİZ, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ'NDE ECE SEÇKİN VE POİZİ HAYRANLARINI COŞTURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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