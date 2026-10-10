Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Tokat’ta ani mide rahatsızlığı dalgası: binlerce kişi su konusunda uyarıldı

Tokat'ta çocuklarda başlayan bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle yaklaşık bin 300-1 400 kişi hastanelere başvurdu; yetkililer suyu kaynatma uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:37

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 23:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Tokat’ta ani mide rahatsızlığı dalgası: binlerce kişi su konusunda uyarıldı

hastanelerde yoğunluk:

Tokat kent merkezinde önceki akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri kısa sürede sağlık kuruluşlarında yoğunluğa yol açtı. İlk başvuruların öncelikle çocuklarda görülmesinin ardından yetişkinler de benzer yakınmalarla başvurdu. Yetkililerce verilen son verilere göre başvuru sayısı yaklaşık bin 300 ila bin 400 arasında değişiyor.

Hastanelerde gözlem ve tedavi altında tutulan vakalardan 15 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, vakaların başlangıç zamanının dün akşam saat 21.00 civarı olduğunu ve sayının süreç ilerledikçe değişebileceğini söyledi.

su analizleri ve yetkili açıklamaları:

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent genelindeki içme suyunun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak denetlendiğini, çeşitli noktalardan alınan numunelerin analiz edildiğini aktardı. Yazıcıoğlu, en son 5 Ekim 2026 tarihli test sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, ancak laboratuvar sonuçları kesinleşene kadar temkinli davranılması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, vatandaşlardan risk azaltma amacıyla musluk suyunu kullanmadan önce suyu kaynatarak tüketmelerini ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi. Yazıcıoğlu ayrıca klorlama nedeniyle suyun hafif bir kokuya sahip olabileceğini belirterek halkın paniğe kapılmaması çağrısında bulundu.

incelemeler sürüyor:

İçme suyuyla ilgili son analizlerin kesinleşmemesi nedeniyle net bir neden henüz açıklanamadı. Sağlık yetkilileri ve belediye ekipleri, vakaların kaynağını belirlemek için saha çalışması ve laboratuvar incelemelerini sürdürüyor. Sürecin seyrine göre açıklamaların güncelleneceği bildirildi.

Vatandaşlara yönelik en önemli tavsiye, resmi kurumların bilgilendirmelerine göre hareket etmek ve belirlenen süre zarfında suyu kaynatıp kullanmak oldu. Yetkililer, bulantı, kusma veya karın ağrısı şikâyeti yaşayanların sağlık kuruluşlarına başvurmaya devam etmelerini istedi.

TOKAT’TA MİDE BULANTISI, KUSMA VE KARIN AĞRISI ŞİKÂYETLERİYLE YAKLAŞIK BİN 400 KİŞİ HASTANELERE...

TOKAT’TA MİDE BULANTISI, KUSMA VE KARIN AĞRISI ŞİKÂYETLERİYLE YAKLAŞIK BİN 400 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURURKEN, 15 KİŞİNİN YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edremit'te festivale damga: zeytinyağı tadımıyla Guinness rekoru
images

Simge yapılar yeşile büründü: ruh sağlığına dikkat çekildi
images

Ceviz festivali coşkusunu Ece Seçkin ve Poizi ile yaşadı
images

Adalet için yürüdüler: Karacabey'de Gökçe Alkan anısına yürüyüş

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çatıya sıçrayan alevler eski belediye fırınını tehdit etti

Kovancılar'da huzur için kapsamlı narkotik ve asayiş uygulaması

Nevşehir Kepez'de alüminyum sırığın temas ettiği yüksek gerilim kazasında 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Tilkiden kaçma manevrası kontrolü bozdu, zincirleme kaza: 1 yaralı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması