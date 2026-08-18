çevre hizmetlerinde 28. yıl: akademi, belediyeler ve okullar ödüllendirildi

ödüllerin amacı ve önemi:

Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri, çevre çalışmalarını teşvik etmek ve çevre bilincini topluma yaymak amacıyla 28’incisiyle gerçekleştirildi. Türkiye’nin çevre alanındaki en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan bu ödüller, doğal kaynakların ekolojik ilkelere uygun kullanılmasından çevre kirliliğinin önlenmesine kadar geniş bir yelpazede katkı sunan kişi ve kurumları öne çıkarıyor.

Ödül kapsamında, çevre politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan strateji ve projeler ile çevre bilincinin günlük yaşama dönüşmesini sağlayacak uygulamalar değerlendirilmekte; hem ulusal hem bölgesel ölçeklerde fark yaratan çalışmalar ödüllendirilmektedir.

kazananlar ve öne çıkan projeler:

2025 yılı ödüllerinde bilim alanındaki onur ve hizmet kategorilerinde şu isimler öne çıktı: Bilim Onur Ödülüne Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Bilim Hizmet Ödülüne Prof. Dr. Nadir Dizge ve Bilim Teşvik Ödülüne Zelal Işık layık görüldü. Bu ödüller, çevre bilimi ve mühendisliği alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları gerekçesiyle verildi.

Türkiye ölçeği kategorisinde ise farklı yaklaşımlar öne çıktı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Atık ısıdan tarıma: Gaziantep’te enerji geri kazanımı ile sürdürülebilir seracılık modeli" projesiyle; Çorum Belediyesi, "Plastik atıklardan PLA filamenti üretimi" çalışmasıyla ödül aldı. Kamu düzeyinde ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü "Türkiye’de Birleşmiş Milletlere Entegre İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi (CC/RAC)’nin Kurulması" projesiyle ödüllendirildi.

Antalya ölçeğinde eğitim kurumları da dikkati çekti; Süleyman Demirel İlkokulu-Ortaokulu, "Okul temelli sürdürülebilir çevre yönetimi: Sıfır atık, su okuryazarlığı, ileri dönüşüm ve toplumsal katılım" projesiyle ödül aldı. Akdeniz Üniversitesi ölçeğinde ise Öğr. Gör. Serpil Satı Toktaş ve proje ekibi "Felsefeyle farkındalık dünya hep çok aydınlık: yeşil bilinç, temiz çevre" başlıklı çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

tören zamanı ve değerlendirme kriterleri:

Ödül töreninin, 2026 yılı Ekim ayında düzenlenmesi planlanıyor. Değerlendirmede öncelik, projelerin ekolojik ilkelere uyumu, çevre kirliliğini azaltma potansiyeli, politika üretimine katkısı ve toplumda sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturma düzeyi oldu. Bu yaklaşım, ödüllerin yalnızca başarılı uygulamaları taltif etmekle kalmayıp, aynı zamanda örneklerin yaygınlaştırılmasını hedeflediğini gösteriyor.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri’nin 28. yılı, akademi, yerel yönetimler, kamu kurumları ve okullar arasında çevre odaklı çözümlerin ve iş birliklerinin önemini bir kez daha vurguladı; ödüllendirilen projeler, farklı ölçeklerde uygulanabilir modeller sunuyor ve yerel uygulamaların ulusal düzeyde örnekleşmesine zemin hazırlıyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN ÇEVRE ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEK VE ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE HİZMET ÖDÜLLERİ-2025’İN SONUÇLARI AÇIKLANDI.