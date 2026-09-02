Çevre yolunda örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Çevre yolunda örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Şırnak'ta çevre yolu üzerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olay, Şırnak-Uludere çevre yolu Devlet Bahçeli Bulvarı mevkiinde gerçekleşti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Alevlerin, bölgede bulunan otluk ve kuru örtülerin bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu başladığı bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlerin çevreye yayılmasını önledi ve yangını kontrol altına aldı.

Çıkış nedenine ilişkin inceleme:

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayla ilgili olarak çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı, yetkililer çalışmayı sürdürüyor.

Olayda başka bir can veya mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı; yetkililer, benzer olayların önlenmesi için vatandaşların duyarlı olmasını ve şüpheli durumları derhal bildirmelerini istiyor.

ŞIRNAK’TA ÇEVRE YOLU ÜZERİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.