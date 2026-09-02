Kuşadası'nda sokaklara istiflenen hurdaya zabıta müdahalesi

zabıta ekipleri yol kenarına bırakılan hurda için işlem yaptı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde Alacamescit Mahallesi'nde sokak kenarına istiflenen hurda ve atıl durumdaki eşyaları tespit etti. Zafer Sokak'ta yapılan kontrolde, eşyaları gelişigüzel bıraktığı belirlenen bir kişi hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem uygulandı.

denetimin ayrıntıları:

Denetimler sırasında zabıta ekipleri, atıkların çevreye zarar vermemesi ve halk sağlığını riske atmaması için hızlı hareket etti. Uygulama kapsamında yetkililer, durumu Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordine ederek atıkların çöp kamyonuna yüklenip düzenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağladı. Belediye yetkilileri, kirliliğe neden olan malzemelerin kaldırılması sürecini yerinde takip etti.

vatandaşlara çağrı ve takip:

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, yapılan açıklamada çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığın önemine vurgu yaptı ve vatandaşları atıklarını doğru şekilde bertaraf etmeye çağırdı. Belediye zabıta birimleri, inşaat, tadilat atıkları ile hurda eşyaların gelişigüzel bırakılmasına karşı sıkı bir kontrol mekanizması işletmeye devam edeceğini bildirdi.

Bu tür denetimlerin amacı, sokakların güvenli, temiz ve düzenli kalmasını sağlamak; aynı zamanda kamusal alanda oluşabilecek görüntü ve çevre kirliliğini engellemektir. Belediye yetkilileri, kurallara uymayan kişi veya firmalara karşı gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını ve benzer olaylarda müdahalenin süreceğini belirtti.

KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ALACAMESCİT MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ DENETİMDE HURDA VE ATIL DURUMDAKİ EŞYALARI SOKAK KENARINA İSTİFLEYEN BİR KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULADI.