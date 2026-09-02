Erdoğan'dan bölgede barış çağrısı: Yunanistan gayri askeri adaları silahlandırmayı bırakmalı

Bişkek dönüşü uçakta yapılan kapsamlı değerlendirme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmasının ardından Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere kapsamlı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hem teşkilatla ilişkilere dair değerlendirmeler yaptı hem bölgesel güvenlik meselelerine dair net mesajlar verdi.

şanghay işbirliği teşkilatı zirvi ve ekonomik önemi:

Erdoğan, 30 yıl önce 'Şanghay Beşlisi' olarak başlayan mekanizmanın bugün yaklaşık 30 ülke ve çeşitli uluslararası kuruluşları kapsayan en büyük bölgesel oluşumlardan biri haline geldiğini söyledi. Zirvenin temsil ettiği coğrafyanın 35 trilyon doları bulan ekonomik büyüklük ve 4 milyarın üzerinde nüfus barındırdığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin teşkilatla ticaret hacminin yıllık yaklaşık 150 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirtti.

2019'da ilan edilen 'Yeniden Asya' girişiminin bu yönelimin bir yansıması olduğunu kaydeden Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile paylaşılan bölgesel sahiplenme ve çok taraflılığa dayalı diplomasinin önemine vurgu yaptı. Zirvede küresel adalet, istikrar, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve enerji konularında Türkiye'nin perspektifini aktarma fırsatı bulduğunu belirtti.

şuradaki ilişkilerin çok yönlü niteliği:

Erdoğan, zirve çerçevesinde Azerbaycan, Kırgızistan ve Rusya liderleriyle ayrıntılı görüşmeler yaptığını; ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahil çeşitli muhataplarla fikir teatisinde bulunduğunu anlattı. Türkiye'nin, hem Batı hem Doğu ile dengeli ilişkiler kurabilen bir ülke olduğunu ve bu yaklaşımın küresel sorunlara etkin çok taraflılık temelinde çözüm arama niyetini güçlendirdiğini vurguladı. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasının mümkün olduğunu, bunun Batı'ya sırt çevirmek anlamına gelmeyeceğini özellikle belirtti.

Bölgesel güvenlik, çatışmalar ve diplomasi:

Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye süreci, Mekke İttifakı ve terörle mücadele başlıklarında da değerlendirmelerde bulundu. Putin ile yapılan görüşmeyi samimi ve verimli bulduğunu belirten Erdoğan, Rusya ile enerjiden turizme kadar geniş iş birliğinin bulunduğunu, milyonlarca Rus turistin Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

rusya-ukrayna savaşı ve barış beklentisi:

Erdoğan, hem Türkiye'nin hem de Vladimir Putin'in savaşın bir an önce barışla neticelenmesini istediğini vurguladı. Türkiye'nin bu süreçte barış için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, savaşın taraflar ve bölge için hayırlı bir sonuç doğurmadığını ifade etti.

mekke ittifakı ve bölgesel denge:

İstanbul'da başlatılan Mekke İttifakı'nın ilk toplantısını önemli bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, ittifakın Strateji, Siyaset ve Askeri Komitesi bünyesinde somut adımlar atıldığını ve sekretarya ile askeri-political iş birliklerinin şekillendirilmesinin planlandığını aktardı. Erdoğan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi nedeniyle birçok aktörün ittifaka doğrudan eleştiri yöneltemediğini, ittifakın bölgesel istikrar ve güvenlik amaçlı kurulduğunu belirtti.

terörsüz türkiye hedefi ve süreç yönetimi:

Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bir takvim meselesinden öte hedef odaklı bir süreç olduğunu söyledi. Meclis'te sağlanan mutabakatın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki takip kurulunun çalışmalarının önemli olduğunu; yasanın uygulanması için örgütün fiilen silah bırakıp tasfiye olması gerektiğini vurguladı. Sürecin devlet ciddiyetiyle yürütüldüğünü ve toplumun desteğinin devam ettiğini belirtti.

suriye, f-35 meselesi ve karadeniz güvenliği:

YPG-PYD'nin fesih kararına ilişkin Erdoğan, kararın Suriye halkı adına memnuniyet verici olduğunu, entegrasyon ve sahada uygulamanın takip edileceğini ifade etti. Suriye'nin yeniden imarı ve barışı için komşu ve dost ülkeleri katkıya davet etti.

F-35 programına Türkiye'nin ortaklardan biri olarak önemli katkılar sunduğunu hatırlatan Erdoğan, programa yeniden dahil olma görüşmelerinin sürdüğünü; aynı zamanda Türkiye'nin özgün hava savunma projelerinden, KAAN'dan vazgeçmediğini ve seçeneklerini artırdığını söyledi.

Karadeniz'deki ticari deniz taşımacılığı güvenliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, ticari gemilerin ve sivil deniz trafiğinin hedef haline gelmemesi gerektiğini, tahıl krizinin özellikle Afrika'da yeniden baş gösterdiğini ve kalıcı bir güvenlik mekanizmasına ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

yunanistan'a doğrudan uyarı ve komşuluk mesajı:

Erdoğan, Yunanistan'a yönelik uyarısını net ifadelerle sundu. Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri kurmaya istekli olduğunu ancak iyi niyetin tek taraflı kalmaması gerektiğini belirtti. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılmasının kimseye fayda sağlamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, 'Türkiye'nin serinkanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, vahim bir hata yapıyor demektir' diyerek tepkisini dile getirdi.

Erdoğan, Yunanistan'ın 'girdiği bu yanlış yoldan dönmesi' gerektiğini ve özellikle gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi çağrısını yineledi. Tarihin ibret verici olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış, güvenlik ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Genel olarak Erdoğan, ziyaretin Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve stratejik seçeneklerini çeşitlendirme iradesinin somut bir göstergesi olduğunu; ülke içi birlik ve toplumsal bütünleşmeye zarar veren söylemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ YOLUNDA UÇAKTA BULUNAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI.