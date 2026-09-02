Saklıgöl için imece dönemi başladı

Saklıgöl yerinde incelendi

Düzce'nin doğal zenginliklerinden biri olan Saklıgöl'ün turizme kazandırılması için adım atıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki heyet, göl çevresinde saha incelemesi gerçekleştirdi. İncelemede Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Yaklaşık 45 hektar büyüklüğündeki alanda yapılan ziyaret, bölgenin Korugöl'e yakın konumu nedeniyle bütüncül bir turizm planlaması gerektirdiğini ortaya koydu.

Altyapı ve kullanım önerileri:

Heyetin değerlendirmesinde öncelikler arasında su, elektrik ve yol gibi temel altyapı yatırımlarının sağlanması yer aldı. Göl çevresinde yürüyüş ve oturma alanları oluşturulması, doğa ile uyumlu malzeme ve tasarımların tercih edilmesi planlanıyor. Ayrıca doğa ve su sporlarına uygun aktiviteler ile karavan kamping gibi alternatif konaklama seçenekleri üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Başkan Özlü, alana dair vizyonunu özetlerken "Buraya çok güzel bir proje yapalım. Buradaki alan çok müsait. Çok harika bir şey olur. Biz mutlaka burayı turizme kazandırmalıyız. İnsanlar buraya kürek çekmeye gelmeli. Etrafında çok güzel bir yürüyüş yolu olmalı" sözleriyle projenin hem rekreatif hem de sürdürülebilir bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.

İş birliği ve uygulama yöntemi:

Projenin yürütülme biçimi de incelemede öne çıktı. Başkan Özlü, Korugöl'de uygulanan yöntemin Saklıgöl için de temel alınacağını belirterek, çalışmaların Düzce Belediyesi, Düzce İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütüleceğini ifade etti. Özlü, benimsenecek yöntemi "imece usulü" olarak tanımladı; bu yaklaşım devlet kurumlarının koordinasyonuyla sahaya özgü çözümler ve yerel paydaşların katkısını öne çıkarıyor. Ayrıca tüm uygulamaların ilgili mevzuat ve orman alanlarına ilişkin kurallar çerçevesinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

Korugöl'e olan yakınlığı sayesinde Saklıgöl'ün bölge turizmine katacağı değer, planlı ve çevreyle uyumlu düzenlemelerle artırılabilecek nitelikte. İlerleyen aşamalarda yapılacak altyapı çalışmaları ve fiziksel tasarım kararları, hem doğanın korunmasını hem de ziyaretçi deneyiminin iyileşmesini hedefleyecek. İnceleme gezisinin sonunda Başkan Özlü, projenin yerel ekonomiye ve Düzce'nin turizm portföyüne katkı sağlayacağını belirterek, "Düzce'mize hayırlı olsun" dedi.

DÜZCE’NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNDEN SAKLIGÖL’ÜN TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ.