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Daday'da tomruk çekimi sırasında elektrik teması yangına yol açtı, bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde tomruk çekimi sırasında halatın elektrik tellerine temas etmesi sonucu çıkan yangında, Ali Osman Topaloğlu hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Daday'da tomruk çekimi sırasında elektrik teması yangına yol açtı, bir kişi hayatını kaybetti

Daday'da ormanlık alanda elektrik teması sonucu can kaybı ve yangın

Kastamonu'nun Daday ilçesi Değirmenözü köyünde gerçekleşen olayda, ormanlık alanda tomruk çekimi sırasında meydana gelen elektrik teması hem yangına hem de bir kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Olayın ilk belirlemelere göre; tomruklar traktörün tamburuna bağlanarak yamaçtan çekilirken halatın elektrik tellerine değmesiyle elektrik akımı oluştu.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, olay sırasında hayatını kaybeden kişinin ismi Ali Osman Topaloğlu olarak bildirildi. Elektrik akımına kapılan Topaloğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Elektrik telleriyle temas eden halatın sürtünmesi veya kopması sonucu kıvılcım çıktığı ve çevredeki kuru bitki örtüsünün tutuşmasıyla yangının başladığı aktarıldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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