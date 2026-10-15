CHP'de bilecik il başkanlığına İsmail Cinoğlu atandı

CHP Bilecik'te yeni atama:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, İsmail Cinoğlu'nu Bilecik İl Başkanı olarak görevlendirdi. Atama, parti içindeki görev değişiklikleri sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Atama süreci ve nedenleri:

Parti merkezinden alınan kararlar kapsamında Temmuz ayında, dönemin il başkanı Ali Özdemir ile il yönetim ve il disiplin kurulu üyelerinin görevlerine son verilmişti. Daha sonra 10 Temmuz Cuma günü yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında teşkilatla ilgili yeni düzenlemeler ele alındı ve o dönemde Kazım Yağmur il başkanlığına atanmıştı. Ayrıca kamuoyunda dile getirilen "Mutlak Butlan" kararı sonrası bazı il örgütlerinde benzer değişiklikler yapılmaya devam ediyor.

Kazım Yağmur'un görevlendirilmesi ve açıklaması:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan yeni düzenleme ile Kazım Yağmur, Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi. Yağmur, gerçekleştirilen görüşme ve değerlendirmelerin ardından il başkanlığı görevini devretme önerisinin uygun görüldüğünü bildirerek, kendisine tevdi edilen yeni sorumlulukları kabul ettiğini açıkladı.

Yağmur, görev tanımı kapsamında örgütler arası koordinasyonun güçlendirilmesine, bölgenin talep ve ihtiyaçlarının doğrudan izlenmesine ve çalışmaların ortak hedefler doğrultusunda yürütülmesine öncelik vereceğini belirtti. Ayrıca Genel Başkanına duyduğu güven için teşekkür ederek, Bilecik il örgütüne ve destek veren hemşerilerine şükranlarını iletti.

Yeni başkandan beklentiler ve kutlama:

Görevi devralacak olan İsmail Cinoğlu için partiden tebrik mesajları geldi. Atama metninde Cinoğlu'nun iş dünyasındaki kimliği vurgulanırken, il örgütünün birlik ve ortak çalışma iradesinin korunmasının önemi de tekrarlandı. Parti yönetimi, yapılan değişikliklerin yerel örgütün çalışmaları ve bölgesel koordinasyon açısından etkili olmasını hedefliyor.

Bu atama ile CHP Bilecik teşkilatında yeni bir dönem başlarken, hem il içi örgütlenme hem de bölgesel temsil bakımından önümüzdeki dönemde uygulanacak çalışma programları ve koordinasyonun öne çıkarılması bekleniyor.

(SOL BAŞTAN) KAZIM YAĞMUR, CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, İSMAİL CİNOĞLU