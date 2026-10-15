Bakan Fidan ile Bayramov Bakü'de ikili gündemi ele aldı

Bakü'de görüşme gerçekleşti:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşme, Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Zirve kapsamındaki temaslar:

Hakan Fidan'ın Bakü ziyareti çerçevesinde sürdürülen ikili temaslarda, taraflar karşılıklı ilişkilerin devamına işaret etti. Yapılan görüşme, iki ülke arasında düzenli temasların sürdürüldüğünü gösterdi ve zirve programı kapsamında planlanan temasların bir parçası olarak kaydedildi.

Görüşmenin önemi:

Görüşme, diplomatik kanalların canlı tutulduğunu ve bölgesel platformlarda iş birliği imkanlarının değerlendirilmesinin sürdürüldüğünü gösteriyor. Her iki bakanın bir araya gelmesi, CICA 7. Zirvesi'nin sağladığı zemin üzerinden ikili ilişkilerin gündemde tutulduğunu ortaya koydu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAKÜ'DE AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV İLE BİR ARAYA GELDİ.