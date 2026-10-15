Uşak valisi Serdar Kartal şehit aileleri ve gazilerle buluştu, talepleri dinledi

Vali Kartal ile görüşme:

Uşak Valisi Serdar Kartal, şehit aileleri ve gaziler ile İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda katılımcılar taleplerini ve temennilerini iletti; Vali Kartal dinleyerek not aldı.

görüşmede öne çıkanlar:

Vali Kartal, şehit yakınları ve gazilerin kamu yaşamındaki yerinin önemine vurgu yaptı. Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazilerin yanında olmanın devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Toplantı, beklenti ve isteklerin doğrudan yetkililere aktarılmasıyla şekillendi; katılımcılarla kurulan doğrudan diyalogun sürekliliği üzerinde duruldu.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELEREK TALEP VE TEMENNİLERİNİ DİNLEDİ.