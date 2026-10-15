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Bolu Dağı'nda yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü: sürücüler tedbirli olmalı

Bolu ile Düzce arasındaki Bolu Dağı geçişinde yoğun sis ve yağış etkili; görüş yer yer 20 metreye düştü. Sürücüler hızını azaltmalı ve takip mesafesini korumalı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:49

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü: sürücüler tedbirli olmalı

Bolu Dağı geçişinde hava koşulları:

Bolu ile Düzce arasındaki önemli güzergâh olan Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini olumsuz etkiliyor; yetkililer, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğünü bildiriyor.

Yağışla birlikte yol zemini de kayganlaşırken, bu durum sürücüler için ek risk oluşturuyor. Güzergâhı kullananlar trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor ve normal seyir hızını korumakta zorlanabiliyor.

trafikte dikkat edilmesi gerekenler:

Sürücülere yönelik temel uyarılar şöyle: hızın azaltılması, takip mesafesinin artırılması ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi. Sisli ve yağışlı şartlarda ani manevralardan kaçınmak, uzun far kullanımı yerine kısa far ve sis lambalarını uygun şekilde kullanmak önem taşıyor.

erişim ve güvenlik değerlendirmesi:

Bölgede ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi için sürücülerin önlem alması gerekiyor. Olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece, araç içi dikkat dağınıklığı azaltılmalı; ağır vasıtalar ve deneyimsiz sürücüler için ek tedbirler düşünülmeli.

Yetkililer ve karayolu ekipleri tarafından yapılan uyarılar takip edilmeli, trafik akışını düzenleyen işaret ve yönlendirmelere uyulmalıdır. Sis ve yağışın etkisi geçene kadar güzergâhı kullananların ihtiyatlı olması hayati önem taşıyor.

DÜZCE İLE BOLU ARASINDA ULAŞIMI SAĞLAYAN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS VE YAĞIŞ...

DÜZCE İLE BOLU ARASINDA ULAŞIMI SAĞLAYAN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS VE YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR. SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 20 METREYE KADAR DÜŞÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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