çiçekleriyle yolculuğu değiştiren taksi

Ankara'da 29 yıldır taksicilik yapan Veysel Odabaşı, aracında 12 yıldır sürdürdüğü uygulamayla dikkat çekiyor. Taksisinin içinde oluşturduğu mini serada yetiştirdiği fesleğen ve karanfil, hem araçtaki kötü kokuları gideriyor hem de yolcuların ilgisini topluyor.

mini serada fesleğen ve karanfil:

Odabaşı, Yörük kökeni ve doğaya olan sevgisinin etkisiyle aracına bir pano yerleştirip bitkileri düzenli olarak yetiştirmeye başladığını anlatıyor. Bitkiler hem sürücüye hem de müşterilere huzur veriyor; çevredeki sürücüler ve yolcular taksisini gördüğünde olumlu tepkiler veriyor.

Müşterilerin çoğu aracın ferah kokusunu ve görünümünü beğeniyor, bazıları öndeki araca binecekken onun taksisine yöneliyor ve hatta telefon numarasını alıp daha sonra tekrar çağırıyorlar. Odabaşı bu sayede işine olumlu yansıyan bir tercih artışı olduğunu söylüyor.

müşteri tepkileri ve sağlık faydaları:

Fikrin başlangıcı bir kadın müşterinin fesleğene gösterdiği karşılıktan geliyor. Odabaşı, söz konusu müşterinin kanser hastası olduğunu ve elindeki tahlillerle kendisine teşekkür ettiğini, bu durumun onu etkileyip bitki panosunu genişletmesine neden olduğunu aktarıyor.

Odabaşı, fesleğenin bakımının kolay olduğunu, hoş bir koku verdiğini ve sinekleri uzak tuttuğunu belirtiyor. Ayrıca araçtaki sigara ve ter kokusunun bitkiler sayesinde azaltıldığını, yolcuların araca bindiğinde pozitif enerji ve ferahlık hissettiklerini ifade ediyor.

Son olarak Odabaşı, tüm taksici arkadaşlarına araçlarında en az bir bitki yetiştirmelerini tavsiye ediyor; bunun hem sürücü hem de müşteriler için faydalı olacağını vurguluyor.

ANKARA’DA 29 YILDIR TAKSİCİLİK YAPAN VEYSEL ODABAŞI, 12 YILDIR ARACINDA YETİŞTİRDİĞİ ÇİÇEKLERLE MÜŞTERİLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.