Avrupa şampiyonası'nda savunma açıkları Romanya karşısında 3-1'e yol açtı

maç özeti:

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın 4. maçında Romanya'ya 3-1 yenildi. Karşılaşma BT Arena'da oynandı ve toplam süre 110 dakika olarak kaydedildi.

Setler sırasıyla 25-19, 25-21, 20-25, 25-18 şeklinde sonuçlandı. Set süreleri ise 24, 31, 26 ve 29 dakika olarak bildirildi. Türkiye, üçüncü sette karşılık verip bir set kazansa da genel ritmi sürdüremedi.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Maria de las Olas Machin Rodrigez (İspanya), Vlastimil Kovar (Çekya).

Romanya kadrosu: Bala, Bartha, Dumitru, Chitigoi, Lupu, Rata, Kosinski (L) (Balean, Taranu Runcan, Aciobanitei, Magdas, Bratu)

Türkiye kadrosu: Murat, Gökçen, Marko, Kaan, Efe, Ahmet, Abdulsamet (L) (Cafer, Hilmi)

maçın kısa değerlendirmesi:

Maç boyunca Romanya, setin kritik bölümlerinde daha az hata yaparak üstünlük sağladı. Türkiye'nin üçüncü sette gösterdiği reaksiyon maçın akışını kısa süreliğine değiştirse de dördüncü sette rakibin temposuna cevap verilemedi.

Oyuncu değişiklikleri ve libero performansları, setler arasındaki dengeyi etkileyen unsurlar olarak öne çıktı; maçın istatistikleri ve bireysel performans analizleri ilerleyen raporlarda detaylandırılacaktır.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI 4. MAÇINDA ROMANYA'YA 3-1 MAĞLUP OLDU