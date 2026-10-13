Çiftçiler modern tarımı ROTARIM ile yerinde öğreniyor

Projenin saha uygulaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ROTARIM Projesi, il genelindeki üreticilerin bilgi birikimini artırmayı ve tarımsal üretimi geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında düzenlenen saha ziyaretleriyle çiftçilere, farklı üretim modelleri ve yenilikçi uygulamalar doğrudan yerinde gösteriliyor.

İlk etap ziyaretleri:

Programın ilk etabına, Çarşamba ve Terme ilçelerinden gelen üreticiler katıldı. Ziyaretler kapsamında üreticiler; Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi (Sera OSB), Süs Bitkileri Serası ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Doku Kültürü Laboratuvarı gibi tesisleri görme ve uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

İkinci etap ve hedeflenen kazanımlar:

İkinci etapta ise Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinden üreticiler programa dahil edildi. Bu dönemde yapılan ziyaretlerde Et ve Süt Ürünleri Tesisi, 19 Mayıs Tıbbi Aromatik Bitki Kurutma ve İşleme Tesisi ile yeniden Doku Kültürü Laboratuvarı yer aldı. Ziyaretlerin amacı, üreticilerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirmek ve modern tarımsal uygulamaların benimsenmesini teşvik etmektir.

Proje, Samsun’un 17 ilçesindeki üreticilerin katılımıyla sürdürülüyor; böylece çiftçiler kendi faaliyet alanlarının dışındaki üretim yöntemlerini ve farklı tesislerde uygulanan modelleri yakından tanıma olanağı kazanıyor. Teknik geziler, üretimde verimlilik artışı ve yeni tekniklerin adaptasyonu için planlanan eğitim sürecinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

ROTARIM çerçevesindeki saha gezileri, yerel üretimin güçlenmesine katkı sağlamayı ve üreticilerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Projenin devamı ile yenilikçi üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve tarımsal bilgi paylaşımının artırılması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ROTARIM PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLER, FARKLI TARIMSAL TESİSLERİ ZİYARET EDEREK MODERN ÜRETİM UYGULAMALARINI YERİNDE İNCELİYOR.